BRASÍLIA Governadores repudiam manifestação de apoio à ditadura Apoiadores de Bolsonaro pedem o fechamento do Congresso e do STF

20 ABR 2020 - 07h:56 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Governadores divulgaram uma carta neste domingo (19) repudiando a participação e discurso do presidente Jair Bolsonaro em ato pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e contra as medidas de isolamento social pela epidemia do coronavírus. Ouça os detalhes: