SANEAMENTO BÁSICO Governo abre recebimento de propostas para PPP da Sanesul O projeto garante um investimento de R$ 3,8 bilhões nos próximos 30 anos em 68 cidades

16 JUN 2020 - 14h:52 Por Marcus Moura/ CBN

O Governo do Estado publicou nesta segunda-feira (15) o aviso de licitação pública para receber propostas para PPP (Parceria Público-Privada) da Sanesul, que pretende levar saneamento a 100% dos 68 municípios que ainda não contam com o serviço de forma integral. As propostas serão recebidas pela Comissão Especial de Licitação no dia 17 de setembro, na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, em São Paulo, sendo que a sessão pública da concorrência está marcada para dia 23, no mesmo local. Confira: