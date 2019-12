EDUCAÇÃO Governo abre seleção para professores temporários As vagas são para Rede de Ensisno Estadual do ano letivo de 2020

31 DEZ 2019 - 11h:34 Por Israel Espídnola/CBN

Segundo a publicação, poderá participar do Processo Seletivo todo profissional que tenha habilitação com licenciatura pertinente aos componentes curriculares e que, cumulativamente, preencha os requisitos constitucionais e legais exigidos para a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego público, cargo efetivo ou cargo em comissão no Estado de Mato Grosso do Sul. Inscrições diretamente no site da Fapems: www.fundacaofapems.org.br.

Confira