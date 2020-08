BRASÍLIA Governo adia anúncio de medidas econômicas e sociais Entre as medidas está a prorrogação o auxílio emergencial de R$ 60

25 AGO 2020 - 06h:10 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O governo federal adiou o lançamento do pacote de medidas econômicas e sociais, que seria anunciado nesta terça-feira (25). O programa Renda Brasil, que deve ampliar o número de beneficiários do Bolsa Família e aumentar o valor do benefício, também está entre as medidas agora sem previsão para serem divulgadas. Ouça os detalhes: