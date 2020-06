PROCESSO SELETIVO Governo amplia vagas para função de médico clínico-geral Editais publicados nesta segunda-feira, ainda convocam profissionais aprovados

15 JUN 2020 - 11h:49 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou quatro editais de processos seletivos da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (15). Um dos documentos amplia o número de vagas para a função de médico clínico-geral. Os outros editais são de convocação de candidatos para apresentação de documentos e comprovação de requisitos. Ouça os detalhes: