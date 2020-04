SAÚDE Governo antecipa férias das escolas estaduais para maio Retorno dos alunos ainda pode ser prolongado, segundo secretário de Gestão Estra

27 ABR 2020 - 11h:48 Por Ingrid Rocha/CBN

As férias de julho das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul vão ser antecipadas para maio. O recesso começa a valer no dia 4 de maio e vai até o dia 18 do mesmo mês. Segundo o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, o retorno pode ser prolongado e os alunos podem continuar com as aulas á distância. O decreto com a decisão deve ser publicado nesta terça-feira (28). Ouça os detalhes: