BRASÍLIA Governo anuncia medidas para reduzir impacto do coronavírus Ações vão beneficiar principalmente aposentados e pensionistas do INSS

13 MAR 2020 - 07h:47 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira (12) ações para minimizar o impacto da epidemia do novo coronavírus. Entre as medidas anunciadas estão a antecipação da metade do 13º salário, para aposentados e pensionistas do INSS. O governo também deve facilitar a importação produtos médico-hospitalar. Ouça os detalhes: