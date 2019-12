MATO GROSSO DO SUL Governo busca concessão na BR-262, com a vinda da Suzano A rodovia precisa de melhoramentos para escoar a produção

16 DEZ 2019 - 14h:14 Por Israel Espíndola/CBN

A Suzano Papel e Celulose irá instalar uma fábrica de celulose, com capacidade para 2,2 milhões de toneladas, em Ribas do Rio Pardo. E o escoamento desta produção será pela BR-262, o governo busca concessão com as empresas privadas. Confira: