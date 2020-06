NOVO CORONAVÍRUS Governo cria Comitê Gestor de Retomada Pós-Crise da Covid-19 Decisão foi publicada no Diário Oficial e objetivo é coordenar ações estratégica

1 JUN 2020 - 11h:25 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul instituiu o Comitê Gestor do Plano de Retomada Pós-Crise da Covid-19. A ação tem como objetivo coordenar ações estratégicas para retomada dos serviços públicos, a recuperação, o crescimento e desenvolvimento estadual. Anúncio foi feito pelo Secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Ouça os detalhes: