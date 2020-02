LUTO Governo de MS e prefeitura de Amambai decretam luto oficial após assassinato de Lanzarini Sepultamento está previsto para às 10h no cemitério Municipal Santo Antonio em Amambai

25 FEV 2020 - 09h:03 Por Lílian Rech/Isabelly Melo

Corpo do ex-prefeito de Amambai, Dirceu Lanzarini, assassinado ontem (24), está sendo velado no Alphaville Clube em Amambai e o sepultamento está marcado para às 10h, no Cemitério Municipal Santo Antonio.