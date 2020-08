ECONOMIA Governo deposita hoje salário dos servidores estaduais Folha salarial some R$ 396,5 milhões, segundo Secretaria de Administração e Desburocratização

3 AGO 2020 - 08h:43 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado deposita nesta segunda-feira (03) o salário dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul. O valor estará disponível para saque amanhã (04). A folha salarial do mês de julho soma R$ 396,5 milhões, segundo dados da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização. O estado possui cerca de 79 mil servidores, entre ativos e inativos. Ouça os detalhes: