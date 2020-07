BRASÍLIA Governo deve entregar proposta da reforma tributária nesta terça Câmara e Senado têm projetos para simplificar o sistema tributário

21 JUL 2020 - 06h:13 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vão receber pessoalmente a proposta de mudanças no sistema tributário do governo federal. Ouça os detalhes: