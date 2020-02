MUDANÇAS Governo deve flexibilizar lei da ‘cota zero’ Medidas, espécies e modalidades mudarão

1 FEV 2020 - 08h:28 Por Luis Vilela

Na segunda-feira (27) representantes do movimento “Não à Cota Zero” se reuniram com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, para flexibilizar as regras da cota zero, que entraria em vigor em fevereiro, com proibição total de pesca em rios do Estado.

Segundo a advogada do movimento, Étila Guedes, o governo sinalizou que pode atender a classe.

“Na reunião já ficaram decididas as medidas mínimas e máximas, a liberação da espécie Tambaqui e volta da pesca subaquática”, afirmou a representante.

O governo propôs que cada pescador possa transportar um peixe com limite de tamanhos, mais cinco piranhas. Os representantes pedem que ainda seja inserido mais dois peixes comuns na cota. A categoria espera o decreto do governo, mas já sabem que não será mais cota zero.