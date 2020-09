BRASÍLIA Governo deve importar 400 mil toneladas de arroz Representante dos supermercados culpa os agricultores pela alta no preço do produto

10 SET 2020 - 06h:21 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados afirmou que o governo deve zerar a tarifa de importação do arroz e que a ideia é importar 400 mil toneladas para regular a oferta do alimento no mercado. Ouça os detalhes: