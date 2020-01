SEGURANÇA Governo divulga cronograma para formação de militares

28 JAN 2020 - 12h:34 Por Portal do MS

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado, o cronograma de atividades relativo à convocação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas no Concurso Público de Provas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, para realizarem matrículas nos respectivos cursos de formação. É importante ressaltar que serão convocados os candidatos que foram aprovados em todas as fases dos certames.

A convocação para matrícula será publicada nesta quarta-feira (29.1), e acontecerá entre os dias 5 e 11 de fevereiro para os aprovados no concurso de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Já para os oficiais tanto da PM como do CBM, a matrícula será realizada somente no dia 12 de fevereiro. De acordo com o edital publicado, os cursos de formação devem começar no dia 2 de março.

Ao todo o Governo do Estado deve formar 650 novos militares, que irão reforçar a segurança pública em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Serão 109 oficiais e 541 soldados para Polícia Militar e Bombeiros. Vão ingressar na PM, 388 soldados, 50 oficiais combatentes e 13 oficiais de saúde. Já para os Bombeiros, serão 153 soldados, 23 oficiais, 12 oficiais de saúde e 12 oficiais especialistas.

Confira aqui os editais, a partir da página 51 do DOE.