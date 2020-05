NOVOS CORTES Governo do Estado avalia novas medidas para reduzir despesas Queda na arrecadação preocupa Governo que pode chegar a cortar salários

5 MAI 2020 - 12h:03 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está realizando estudos visando reduzir ainda mais as despesas. O levantamento inclui agora a folha de pagamentos, e não está descartado uma redução escalonada nos salários de comissionados e estatutários. Confira o Opinião CBN na íntegra: