CORONAVÍRUS Governo do Estado compra mais 50 mil testes rápidos Exames serão enviados para drives-thru e Escola Estadual Lúcia Martins Coelho

15 DEZ 2020 - 11h:40 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo de Mato Grosso do Sul comprou mais 50 mil testes rápidos de covid-19. Os exames serão encaminhados para os drive-thrus e para a Escola Estadual Lúcia Martins Coelho. Ao todo estão sendo investido R$ 740 mil, com recursos próprios do governo estadual. A vigência do contrato entre a empresa W.N. Diagnostica Eireli e a Secretaria Estadual de Saúde será de 120 dias. Ouça os detalhes: