CULTURA Governo do Estado tem acesso a recurso da Lei Aldir Blanc União repassou R$ 20.514.887,18, que serão destinados ao setor cultural

22 SET 2020 - 09h:25 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado recebeu R$ 20.514.887,18 da Lei Aldir Blanc, repassada pela União. O recurso é destinado aos trabalhadores do setor cultural de Mato Grosso do Sul e prevê auxílio emergencial de R$ 1.800, dividido em três parcelas de R$ 600, além da execução de editais, chamadas públicas, aquisição de bens e serviços culturais, entre outros. No total, o Governo Federal destina R$ 40.784.545,71 para MS. Ouça os detalhes: