EFEITO CORONA Governo e prefeitura lançam auxílios para artistas de MS Inscrições são totalmente online e profissionais devem também enviar o trabalho

7 ABR 2020 - 10h:41 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul lançou na última semana o “MS Cultura Presente”. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado e vai contemplar artistas das seguintes áreas: Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Audiovisual, Artesanato, Literatura e Patrimônio Cultural. Ao todo serão investidos R$ 1,3 milhão. Para cada artista selecionado será disponibilizado o valor de R$ 1.800, dividido em duas parcelas de R$ 900. O pagamento deve começar em maio, segundo a diretora-presidente da Fundação de Cultura, Mara Caseiro.

Em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo lança na próxima sexta-feira (10), o credenciamento para artistas e profissionais da área do turismo. Segundo a secretária Melissa Tamaciro, após o profissional entregar o trabalho, a verba deve ser liberada em até 10 dias. Ouça os detalhes: