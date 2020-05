OPINIÃO CBN Governo e prefeituras recebem com alivio notícia da sanção ao projeto de ajuda financeira Liberação dos recursos será feita em quatro parcelas iguais, e MS vai receber mais de R$1 bilhão para Estado e municípios

28 MAI 2020 - 11h:32 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A ajuda financeira do governo federal aos Estados e municípios foi sancionada, mantido o congelamento dos salários dos servidores até 2021. A liberação da primeira de quatro parcelas é esperada para os próximos dias e já se articula um segundo movimento para garantir ajuda semelhante no final do ano, para ajudar no pagamento do 13º.