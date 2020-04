EFEITO CORONA Governo e Sesau ativam sistema Drive Thru nesta sexta-feira santa Sistema visa agilizar a realização de exames do coronavírus

10 ABR 2020 - 10h:49 Por Isabelly Melo

Começa nesta sexta-feira (10) o agendamento de exames para o coronavírus pelo sistema Drive-Thru Coronavírus, serviço criado pelo Governo de MS, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde da Capital (Sesau). O objetivo é agilizar o diagnóstico e dar segurança à população..

O Drive-Thru Coronavírus funcionará da seguinte maneira: o cidadão entra em contato pelo Disk Covid (67 3311 6262), relata os sintomas à equipe de saúde que preenche um formulário interno; caso a pessoa apresente algum tipo de sintoma gripal, como febre, coriza, dor na garganta, entre outros, é agendada uma consulta no Batalhão Central do Corpo de Bombeiros, na esquina da rua 14 de julho com a rua 07 de setembro.

A consultada é agendada via telefone e confirmada por um SMS, mensagem por celular, com a data, o horário e o local. Ao chegar no dia do exame, após as confirmações dos dados, é realizada a coleta RT PCR, por biologia molecular, dentro do próprio automóvel, sem a presença de acompanhante (quando assim possível, desconsiderando os casos de crianças e idosos) e levando no máximo 20 minutos, ou seja, de forma rápida, organizada e segura.

O exame é encaminhado ao Laboratório da UFMS ou ao Laboratório Central, o resultado leva de 24h a 48h no máximo e é encaminhado, por SMS, ao paciente, que também é acionado pela equipe médica responsável do Disk Covid. O cidadão também poderá consultar o resultado do exame no site da Secretaria de Estado de Saúde – www.saude.ms.gov.br. “Os agendamentos iniciam nesta sexta-feira e começaremos a coleta na segunda-feira. Primeiramente na Capital e depois vamos levar essa experiência no interior. Vamos realizar 100 testes por dia”, reforça o titular da SES, Geraldo Resende.

Resende também fala da aquisição desses testes que serão usados na iniciativa: “Fizemos a aquisição de 5 mil testes de biologia molecular e estamos aguardando a remessa de 3 mil testes encaminhado pelo Ministério da Saúde, que devem chegar nos próximos dias, ou seja, totalizam 8 mil testes RT PCR”. Apesar do nome, as pessoas com outros meios de locomoção ou até mesmo que forem à consulta a pé, serão atendidas pela equipe de forma segura e rápida.

*Informações Portal do MS