COTA ZERO Governo escuta setores para flexibilização do projeto A decisão será divulgada na próxima sexta-feria (20)

17 DEZ 2019 - 14h:10 Por Israel Espíndola/CBN

O governador Reinaldo Azambuja disse que tem dialogado com vários setores a respeito do projeto Cota Zero. Um dos pedidos dos pescadores profissionais é pra que o decreto do Governo amplie o tamanho dos peixes nobres. Confira: