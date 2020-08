Governo Federal é cada vez mais neutro no que tange incentivos, avalia ex-ministro Industrialização da produção rural seria ideal, mas ainda é desafio, diz ex-ministro ao diretor do Grupo Master, Luiz Antônio de Souza Campos

25 AGO 2020 - 19h:21 Por Marcus Moura

O Governo Federal exauriu progressivamente sua capacidade de investimento, na visão do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Questionado pelo diretor do Grupo Master, Luiz Antônio de Souza Campos, se o executivo nacional teria como liderar uma campanha de incentivos para a industrialização da produção rural antes da exportação, Maílson disse que o Governo é cada vez mais neutro no que tange os incentivos. Confira: