BRASÍLIA Governo federal economiza cerca de um bilhão com teletrabalho Atualmente, cerca de 200 órgãos do Executivo fazem parte deste sistema

28 SET 2020 - 06h:06 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O Ministério da Economia anunciou que, após a adoção do trabalho remoto como medida de segurança durante a pandemia de coronavírus, o governo federal teve uma redução de gastos de cerca de um bilhão. A maior economia foi com as despesas com passagens, locomoção e diárias. Ouça os detalhes: