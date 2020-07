BRASÍLIA Governo federal sanciona projeto do saneamento básico Ministério da Economia espera investimentos de cerca de R$ 700 bilhões no setor

16 JUL 2020 - 06h:07 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira (15), com vetos, a lei do novo marco regulatório do saneamento. O projeto facilita privatizações no setor, além de estabelecer coleta de esgoto para 90% da população e fornecimento de água potável para 99% da população até o fim de 2033. Ouça os detalhes: