CORONAVÍRUS Governo mantém aulas nas escolas estaduais Em coletiva nesta segunda-feira, Reinaldo Azambuja anunciou algumas medidas que serão tomadas

16 MAR 2020 - 15h:14 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado realizou nesta segunda-feira (16), uma coletiva para anunciar as medidas que serão tomadas em Mato Grosso do Sul para prevenção e combate do coronavírus. O governador Reinaldo Azambuja destacou que foram enviadas recomendações para o setor privado, que pessoas que viajaram para áreas de risco devem ficar em quarentena e que as aulas nas escolas estaduais serão mantidas. Além disso, o governador ainda explicou que as visitas nos presídios não serão suspensas, mas devem sofrer alterações. Confira os detalhes na reportagem: