Governo oferece ajuda para combater incêndios no Pantanal Meio Ambiente solicitou a liberação de R$ 134 milhões para enfrentar as queimada

14 SET 2020 - 08h:07 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O ministro Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou neste domingo (13) que está em contato com os governadores de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para ajudar a combater os incêndios no Pantanal.