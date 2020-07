ECONOMIA Governo paraguaio autoriza comerciantes a trabalhar com delivery para o Brasil Para o presidente da Associação Comercial da região, medida é primeiro passo na retomada das atividades entre os dois países

22 JUL 2020 - 14h:21 Por Marcus Moura / CBN

Com as fronteiras terrestres entre Brasil e Paraguai fechadas há quatro meses e sem data prevista para reabertura, o governo paraguaio autorizou o comércio delivery entre as cidades de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. Para os empresários da região, a medida reacende a esperança de recuperação da atividade. Confira: