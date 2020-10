CULTURA Governo publica decreto que regulamente lei Aldir Blanc Além de programa, também foi criada comissão gestora da “Plataforma + Brasil”

6 OUT 2020 - 09h:13 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou o decreto que institui o Programa de Atendimento Emergencial à Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul (PAECult/MS). O programa inclui concessão de renda emergencial aos trabalhadores do setor, subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos, entre outros. Ouça os detalhes: