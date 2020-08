OPORTUNIDADE Governo publica resultados do processo seletivo de profissionais da Saúde Lista traz resultados preliminares para contratação de técnico de laboratório e de enfermagem

12 AGO 2020 - 12h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado publicou os resultados preliminares do processo seletivo, para a contratação de técnico de laboratório e de enfermagem, que vão atuar em atividades relacionadas à vigilância em saúde. Na publicação tem a relação dos candidatos que tiveram as solicitações de inscrição deferida e as que foram indeferidas. Ouça os detalhes: