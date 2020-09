PANTANAL Governo vai liberar R$ 1,351 mi para combate aos incêndios Recurso vai custear compra de equipamentos de segurança e contratação de brigadistas

26 SET 2020 - 09h:42 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo Federal vai liberar R$ 1,351 milhão para ajudar Mato Grosso do Sul no combate aos incêndios no Pantanal. O valor será repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e vai custear a compra de equipamentos de segurança, contratação de brigadistas e alimentação e combustível para as equipes. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, a verba é muito importante, pois os trabalhos continuam na região e semanas críticas estão vindo, com muito calor e sem previsão de chuva. Ouça os detalhes: