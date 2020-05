DECISÃO Governo vai usar R$ 26 mi do Fundo de Compensação Ambiental para terminar Aquário Com imbróglio judicial que dura anos, parece que finalmente obra será retomada

5 MAI 2020 - 14h:14 Por Marcus Moura/ CBN

O Governo do Estado poderá usar R$ 26 milhões de reais do Fundo de Compensação Ambiental para finalizar as obras do Aquário do Pantanal. Confira: