BRASBOL Governos de MS e da Bolívia debatem ações para desenvolvimento da região de fronteira Compra de gás natural foi um dos assuntos que nortearam encontro entre as autoridades

15 OUT 2020 - 19h:12 Por Marcus Moura/CBN

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e membros do governo se reuniram nesta quinta-feira (15) com o embaixador da Bolívia no Brasil para debater acordos para o desenvolvimento da região de fronteira. As tratativas dos governos boliviano e sul-mato-grossense giraram em torno da compra direta do gás natural da Bolívia; da estruturação da hidrovia Paraguai-Paraná, com dragagem do Canal do Tamengo; e da melhoria da infraestrutura ferroviária nos dois países, especificamente no trecho da Malha Oeste (Bauru-Corumbá), que integra a Ferrovia Transamericana - corredor interoceânico que liga os portos de Santos (SP) e Arica (Peru). Confira: