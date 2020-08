CBN AGRO Governos do MS e PR assinam acordo para estudo de viabilidade logística ferroviária Ampliação beneficiará escoamento de produção agropecuária do Estado

22 AGO 2020 - 10h:40 Por Beatriz Magalhães/CBN

No CBN Agro deste sábado, 22, Eder Campos conversou com o secretário Jaime Verruck, da SEMAGRO. Verruck afirmou que o projeto reduzirá custos com transporte e irá aumentar volume de produtos exportados pelo Mato Grosso do Sul. Confira: