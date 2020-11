COPA DO BRASIL SUB-17 Grêmio Santo Antônio bate o Cruzeiro nos pênaltis Equipe de MS conseguiu ótimo resultado diante de uma forte equipe nacional, e enfrenta o Ríver (PI)

26 NOV 2020 - 10h:24 Por Isabelly Melo

Jogando em solo sul-mato-grossense, no Estádio Jacques da Luz, a equipe do Grêmio Santo Antônio, representante de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil Sub-17, fechou o tempo normal da partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira (25), em 1 a 1.

Com o placar igual no tempo normal, as duas equipes decidiram a classificação para a fase mata-mata da Copa do Brasil nos pênaltis. Felizmente a equipe de MS conseguiu arrancar a vitória diante do time mineiro, fechando as cobranças em 5 a 4.

“Dia histórico para o Futebol de base do MS. Vencemos um gigante do Futebol Brasileiro, uma bela equipe do Cruzeiro. Como sempre falo, mérito todo dos meus atletas que escreveram seus nomes na história do futebol-sul-matogrossense. Vamos seguir do mesmo jeito, trabalhando forte, com muita humildade”, comemorou o técnico da equipe, Welliton Barbosa.

O próximo adversário da equipe sul-mato-grossense será o Ríver (PI), que passou pelo Dom Bosco (MT) na última quarta-feira, também nos pênaltis.