FUTEBOL Grêmio Santo Antônio estreia hoje na Copa do Brasil Sub-17 Equipe de MS enfrenta o Cruzeiro, às 15h, no Estádio Jacques da Luz

25 NOV 2020 - 10h:06 Por Isabelly Melo

O Grêmio Santo Antônio, de Campo Grande, representante de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil Sub-17 2020, estreia na competição nacional nesta quarta-feira (25), contra o Cruzeiro. A partida está marcada para às 15h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Equipe Grêmio Santo Antônio

O técnico da equipe, Welliton Barbosa, mais conhecido como Branco, disse que a equipe, que treina há mais de dois meses, está preparada para o desafio. “A garotada está preparada, para esse jogo, que é único, decisivo né. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe forte no cenário nacional, mas a nossa garotada aqui tá pronta para poder levar o nome de Mato Grosso do Sul mais longe”, afirmou Branco.

Na primeira fase. Os dois times se enfrentam em jogo único, e quem vencer avança. Em caso de empate a disputa vai para os pênaltis. Se o Santo Antônio vencer o cruzeiro nesta quarta-feira, enfrentará na segunda fase – de mata-mata – o time que passar de Dom Bosco (MT) X River (PI).

A equipe do Grêmio Santo Antônio é composta 100% por atletas de Mato Grosso Do Sul, sendo 90% da capital, e é uma das 32 equipes, representantes de todos os Estados, na Copa Do Brasil Sub-17.

Para seguir com a competição, os protocolos de biossegurança estão sendo seguidos à risca. “CBF já passou todo o cronograma para nós, já fizemos todos os testes de covid. Graças a Deus ninguém está fora do jogo por causa de covid, todo mundo apto pro jogo. Então a nossa equipe está 100% tanto fisicamente, psicologicamente e de saúde”, destacou o técnico do Santo Antônio.