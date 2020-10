CULTURA Grupo de teatro apresenta espetáculo em comemoração ao Dia das Crianças Ao todo serão cinco apresentações, sendo a primeira nesta quinta-feira (08)

8 OUT 2020 - 10h:05 Por Ingrid Rocha/CBN

O grupo de teatro Fulano di Tal apresenta nesta quinta-feira (08) o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-árvore”. A apresentação é a primeira de cinco que serão realizadas até o dia 12 deste mês (sendo uma a cada dia), em comemoração ao Dia das Crianças. O público pode conferir o espetáculo de forma totalmente gratuita pelo canal do grupo no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCK40JpaMWGlcnTnvCgjZUqw). Em entrevista à CBN Campo Grande, o diretor do grupo, Marcelo Leite, explicou que a trilha sonora da peça é original e ainda falou sobre a experiência de organizar o espetáculo live. Confira: