Grupo FCA entra no combate ao Covid-19 Montadoras modificam suas fábricas para dar suporte no combate a pandemia

4 ABR 2020 - 10h:50 Por Paulo Cruz/Ingrid Rocha

Paulo Cruz e Leandro Gameiro entrevistam Fernão Silveira, Diretor de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade do Grupo FCA, que engloba as marcas Fiat, Jeep, Dodge, RAM e Chrysler, sobre a participação das marcas do grupo do combate ao Covid-19, da mudança da forma de compra nas concessionárias e até da nova Strada.

Também conversaram com Cristiano Gionco, presidente da Fenabrave-MS sobre o funcionamento das concessionárias no nosso estado. Confira: