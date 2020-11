OPERAÇÃO ENTREPRISE Com sete alvos em MS, operação da PF bateu recorde de confisco com mais de R$ 1 bilhão apreendidos Mesmo com perda de 50 toneladas de cocaína nos últimos anos, criminosos conseguiram acumular patrimônio bilionário

23 NOV 2020 - 18h:09 Por Marcus Moura/CBN

Ação aconteceu simultaneamente em 10 estados brasileiros. Mais de 35 aeronaves foram apreendidas - Divulgação/PF A Polícia Federal realizou o maior sequestro de bens fruto de atividades criminosas da história do brasil nesta segunda-feira (23). Cerca de R$ 1 bilhão foram confiscados dos criminosos. Ao todo, 670 policiais federais e mais 30 servidores da receita federal cumpriram 149 mandados de busca e 66 mandados de prisão nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Oito alvos de prisão estavam no exterior. Para o responsável pela Coordenadoria de Repressão a Drogas, Armas e Facções Criminosas da Polícia Federal, o delegado Elvis Secco, a operação mostra que mesmo com perdas, criminosos conseguiram acumular patrimônio bilionário. Confira: jpnews · Com sete alvos em MS, operação da PF bateu recorde de confisco com mais de R$ 1 bilhão apreendidos

