ESPORTE Guanandizão recebe nesta sexta a Supercopa Masculina de Vôlei A primeira partida no ginásio, após a reinauguração, terá presença de nomes como Bruninho, Lucão, Fernando Cachopa, Isac e outros

30 OUT 2020 - 08h:00 Por Isabelly Melo

Dois dos grandes times do país estarão reunidos em Campo Grande para a disputa de mais um título. A Supercopa masculina de vôlei 2020 colocará EMS Taubaté Funvic (SP), campeão da última edição da Superliga Banco do Brasil, e Sada Cruzeiro (MG), vencedor da mais recente edição da Copa Brasil.

EMS Taubaté Funvic Foto: CBV

O duelo, que promete muito equilíbrio, ocorre nesta sexta-feira (30), às 21h30, no ginásio Guanandizão, que será reinaugurado com este grande confronto. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

Nomes como Bruninho, Rapha, Lucão, Maurício Souza, Maurício Borges, Thales, entre outros, estarão na capital com o time de Taubaté. E outros como Isac, Alan, Fernando Cachopa, Filipe, Facundo Conte irão marcar presença pela equipe mineira.

Campeão do Troféu Super Vôlei Banco do Brasil no último sábado (24), justamente sobre o Sada Cruzeiro, o time do ESM Taubaté Funvic chega com moral e ao mesmo tempo pressionado para manter o mais alto nível. Segundo o ponteiro Maurício Borges, essa é a maior dificuldade para a equipe. “Temos que estar ainda mais atentos e preparados agora. Fizemos uma grande participação no Troféu Super Vôlei Banco do Brasil e isso aumenta a nossa responsabilidade nessa Supercopa. Sabemos que um time do níivel do Sada vai fazer de tudo para se recuperar e é fato que eles vão vir ainda mais fortes nesta semana. Nosso foco tem que ser ainda maior”, enalteceu Maurício Borges.

Sada Cruzeiro Foto: CBV

Pelo lado do Sada Cruzeiro, a expectativa é a mesma: crescer cada vez mais. “Nós vamos para essa Supercopa com a mesma motivação. É início de temporada e o nosso time tem muito a evoluir. Cada jogo é importante e esse vai ser mais uma oportunidade do grupo crescer e, claro, buscar mais um título para a nossa história”, disse o ponteiro e capitão do time celeste, Filipe.

Na próxima semana será a vez da Supercopa feminina, envolvendo as equipes do Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc RJ Flamengo RJ). O duelo ocorrerá no dia 6 de novembro, também às 21h30, no mesmo local, o Ginásio Guanandizão.

*Informações Assessoria CBV