ESPORTE Guanandizão será entregue no prazo, garante Marcelo Miranda Diretor presidente da Fundesporte disse que a obra está correndo dentro do cronograma previsto

24 ABR 2020 - 12h:18 Por Isabelly Melo

De acordo com Marcelo Miranda, diretor presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), o Estádio Avelino dos Reis, mais conhecido como Guanandizão, será entregue dentro do prazo estipulado mesmo com o surto de coronavírus, que levou a decretos restritivos para o setor da construção. Ouça: