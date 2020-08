CAMPO GRANDE Guarda flagra festa com 150 pessoas em lava-jato Participantes foram dispersados e proprietário conduzido para delegacia

29 AGO 2020 - 09h:42 Por Ingrid Rocha/CBN

A Guarda Municipal terminou com uma festa com 150 pessoas em um lava-jato, em Campo Grande. A ação aconteceu na noite da última sexta-feira (28) e o proprietário do local foi conduzido para a delegacia. Ouça os detalhes: