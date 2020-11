BRASÍLIA Guedes pede a líderes votação dos projetos para destravar a economia Governo espera votação das propostas até o final deste ano

6 NOV 2020 - 06h:16 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu em reunião com líderes do governo no Congresso que estes façam um “esforço concentrado”, a partir de 16 de novembro, para a aprovação de pautas econômicas. Ouça os detalhes: