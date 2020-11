BRASÍLIA Guedes reafirma que o auxílio emergencial não será prorrogado O ministro também admitiu que as privatizações e reformas não têm previsão

24 NOV 2020 - 06h:05 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou que o auxílio emergencial deverá ser extinto no fim do ano. O ministro admitiu, no entanto, que há pressão política pela prorrogação. Ouça os detalhes: