ELEIÇÕES 2020 Guia apresenta dicas para candidatos se comprometerem com pequenos negócios Sebrae, representantes do setor produtivo e de órgãos do estado lançaram agenda para desenvolvimento econômico dos municípios de MS

25 SET 2020 - 12h:14 Por Isabelly Melo

Ao colocar o empreendedorismo na pauta do município, o gestor contribui para o desenvolvimento da sua cidade. Com esse entendimento, o Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS junto a representantes do setor produtivo e de órgãos estaduais, lançou nesta sexta-feira (25) o guia Seja um Candidato Empreendedor - Eleições 2020. O documento estará disponível a partir do dia 28 na plataforma on-line oficial.

O guia reúne 10 dicas que formam um conjunto de propostas de políticas públicas para os futuros prefeitos e prefeitas, assim como vereadores e vereadoras que serão eleitos no próximo mês de novembro. O material visa estimular o compromisso com a agenda de desenvolvimento econômico dos municípios sul-mato-grossenses, por meio do fomento ao empreendedorismo.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS e presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen, a intenção é colocar as “propostas dentro do plano dos candidatos”, despertando o compromisso com a iniciativa privada. “O Sebrae está trabalhando de forma nacional nesta questão, que traz informações para plano de governo. Precisamos de ações focadas no desenvolvimento municipal e regional, alavancado a melhoria do ambiente de negócios para quem quer empreender e apoiando as empresas”, acredita.

Evento contou com representantes de diversas entidades

Conforme o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o guia existe desde 2004, e contribui para qualificar o debate público em torno dos pequenos negócios. “São 10 dias de um trabalho de longo prazo. A população também deve entender a importância de votar em quem tem o compromisso com o desenvolvimento econômico do município”, destaca.

O lançamento da ferramenta contou com a participação de representantes do Governo do Estado, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), entre outras autoridades.

O secretário de Estado de Governo, Eduardo Riedel, afirmou que as eleições serão diferentes neste ano, mas o apoio aos pequenos negócios segue fundamental. “O que acontece hoje é uma agenda central para o nosso desenvolvimento, é fundamental que cada eleito tenha este material e siga alguma diretriz”.

Representando a Assomasul, o prefeito de Figueirão Rogério Rosalin acredita que o trabalho pelo empreendedorismo é necessário. Ele citou, em sua fala, a adesão ao programa Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae em parceria com a prefeitura para o desenvolvimento econômico. “Implantamos o Cidade Empreendedora, esse será o diferencial para a população, escolher um candidato empreendedor”, disse.

Ainda na ocasião, o Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS também divulgou um documento com 100 ações do Sebrae, com projetos que já foram testados nos municípios e aprovados na prática; além da cartilha Retomada Econômica Municipal, que reúne os protocolos de segurança contra a Covid-19 elaborados para cada segmento econômico.

O guia Seja um Candidato Empreendedor - Eleições 2020 estará disponível a partir do dia 28 em candidatoempreendedorms.com.br/. Na plataforma, o candidato também pode mostrar que aderiu às 10 propostas, por meio de um cadastro on-line. Além disso, os eleitores podem consultar os nomes comprometidos com os pequenos negócios.

Importância dos pequenos negócios

Os pequenos negócios são a força viva da economia do Brasil. Eles representam 98% das empresas do país, e em Mato Grosso do Sul, são responsáveis por mais da metade dos empregos formais. Desta forma, o Sebrae acredita que uma agenda comprometida com as micro e pequenas empresas gera renda, emprego e prosperidade no município, além de aumentar a arrecadação sem elevar impostos.

*Informações Sebrae MS