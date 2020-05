SAÚDE Guia Lopes da Laguna tem maior incidência de covid-19 de MS Município tem 183 casos confirmados e em 24 horas teve aumento de 22 casos

25 MAI 2020 - 12h:05 Por Ingrid Rocha/CBN

O município de Guia Lopes da Laguna está entre os municípios com maior incidência de covid-19 do país e em Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar. Segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, as medidas de lockdown devem ficar mais rígidas no município. Ouça os detalhes: