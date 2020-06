SAÚDE Guia Lopes sai do mapa crítico da Covid-19 Município vem diminuindo o número de casos e não confirmou nenhum novo registro

12 JUN 2020 - 13h:04 Por Ginez Cesar/Beatriz Magalhães

O município de Guia Lopes da Laguna – que fica a 231 quilômetros de Campo Grande – está conseguindo frear o avanço da Covid-19. Nas últimas 24 horas, nenhum caso novo foi registrado no municípios que tem cerca de 10 mil habitantes. Dados da secretaria estadual de Saúde indicam 96% dos infectados estão recuperados, ou seja, das 243 pessoas contaminadas, 234 já estão curados. Outros 9 pacientes estão em tratamento domiciliar. Ainda nenhuma morte foi registrada na cidade.

Nesta sexta-feira (12), o secretário de Saúde do município, Marcelo Gonçalves, em entrevista à rádio CBN, disse que a situação está em processo de controle, porém não é hora de descuidar. O secretário disse também que o controle da doença começou quando o município decretou Lockdown logo que os casos dispararam na cidade. Guia Lopes foi o único município e decretar a interrupção total das atividades e obrigar as pessoas a ficarem em casa em Mato Grosso do Sul. Confira a entrevista: