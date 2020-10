CORONAVÍRUS Há sete dias Dourados não registra mortes por covid-19 No município, 569 pacientes estão com o vírus ativo da doença

30 OUT 2020 - 06h:13 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

Há uma semana Dourados não registra mortes em decorrência do novo coronavírus. No município, 569 pessoas estão com o vírus ativo da doença. Ouça os detalhes: