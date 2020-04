EFEITO CORONA Já faz um mês que vereadores fecham Câmara na sexta-feira Expediente do Legislativo só é realizado das 8h ao meio-dia, de segunda a quinta

27 ABR 2020 - 17h:50 Por Gabi Couto / CBN

O ato 139/2020 da Mesa Diretora da Câmara Municipal, assinado pelo presidente João Rocha (PSDB) e pelo 1º secretário Carlão (PSB), dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação da covid-19. A medida flexibilizou o expediente dos vereadores em pleno ano eleitoral.

Desde o dia 20 de março o expediente no Legislativo funciona das 8h ao meio-dia, de segunda a quinta-feira. Somente 25% do quantitativo dos servidores podem frequentar o prédio, em um sistema de revezamento determinado pelos chefes de cada gabinete dos 29 parlamentares. O ponto eletrônico dos servidores também está suspenso desde o dia 17 de março, já que, conforme o documento, o relógio de registro pode ser potencial transmissor do vírus.

Vale destacar que praticamente todos os vereadores são candidatos a reeleição e estão autorizados a fazer campanha fora do horário de expediente.