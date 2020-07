ELEIÇOES PARA PREFEITO DA CAPITAL Harfouche critica política de saúde de Marquinhos Pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, afirma que atual prefeito está prejudicando a cidade com decretos sem critérios

23 JUL 2020 - 12h:09 Por Redação/ CBN

Nesta quinta-feira, a CBN Campo Grande retomou as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. O primeiro a participar foi Sérgio Harfouche (Avante) que criticou a política de saúde do atual prefeito Marquinhos Trad (PSD) no combate à pandemia da Covid-19.

Para Harfouche, o prefeito está se atrapalhando nos decretos municipais e prejudicando a economia da cidade. Disse também que o adiamente da eleições patra novembro é outra medida equivocada e oportunista. Confira a entrevista: